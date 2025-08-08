У Молдові спростували заяви про "дозвіл" українським прикордонникам заходити на територію республіки

Прикордонна поліція Кишинева повідомила, що така інформація є "неправдивою та тенденційною"

Прапор Молдови (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Молдові спростували заяви про те, що українські прикордонники нібито мають дозвіл заходити на територію країни на відстань 1,5 кілометра, аби переслідувати порушників. Відповідний допис опублікувала молдовська Прикордонна поліція.

"Ця інформація є неправдивою та тенденційною. Діяльність прикордонної поліції здійснюється суворо згідно з національним законодавством та чинними двосторонніми угодами між Республікою Молдова та Україною, без порушення суверенітету чи територіальної цілісності будь-якої держави. У разі спроб незаконного перетину державного кордону прикордонна поліція застосовує заходи відповідно до національного законодавства", – розповіли у молдовському відомстві.

Вкид про "дозвіл" українським прикордонникам заходити на 1,5 км до Молдови раніше став ширитися у мережі. Зокрема, його опублікував один з ресурсів, що працює у підконтрольній Москві псевдореспубліці Придністров'я.

Також молдовське відомство спростувало інформацію про те, що системи спостереження, встановленні у прикордонній зоні країни, буцімто контролюються українською стороною або вона має доступ до зображень чи відеопотоків органів влади республіки.