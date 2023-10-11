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В НАТО считают, что РФ не сможет провести наступление до конца года, ей не хватит снарядов

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 20:34
В НАТО считают, что РФ не сможет провести наступление до конца года, ей не хватит снарядов - Фото
Российские оккупанты (Фото: ЕРА)

В НАТО считают, что российские оккупанты не способны провести наступательную операцию до конца 2023 года, поскольку у них не хватит на это боеприпасов. Об этом на полях Рамштайна заявил высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса, передает Европейская правда

"Мы знаем, что у России нет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении, и она, скорее всего, не сможет провести в этом году значительную наступательную операцию", – сказал он.

По его словам, оборонная промышленность России "не способна удовлетворить требования военного времени, и для поддержки даже скромной наступательной операции ей придется обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к получаемым от Ирана".

В то же время, по мнению высокопоставленного чиновника, российский диктатор Владимир Путин, вероятно, остается уверенным, что Россия может нанести военное поражение Украине, по крайней мере, на востоке.

"Хотя, похоже, его генералы не всегда адекватно информируют его о реальном положении дел на местах", – отметил он.

  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
  • В утренней сводке Генштаб сообщил, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володиного.
  • За минувшие сутки россияне потеряли на фронте около сотни единиц бронетехники. Также вчера впервые с конца июня был уничтожен российский самолет.

Смотрите также: ВСУ: Возле Авдеевки нет "мясных штурмов", РФ бросила много бронетехники. Бои продолжаются

Милана Головань
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