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У НАТО вважають, що Росія не здатна провести наступ до кінця року, їй не вистачить снарядів

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11.10.2023, 20:34
У НАТО вважають, що Росія не здатна провести наступ до кінця року, їй не вистачить снарядів - Фото
Російські окупанти (Фото: ЕРА)

У НАТО вважають, що російські окупанти не здатні провести наступальну операцію до кінця 2023 року, оскільки у них не вистачить на це боєприпасів. Про це на полях Рамштайну заявив високопосадовець Північноатлантичного альянсу, передає Європейська правда.

"Ми знаємо, що Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі, і вона, швидше за все, не зможе провести цього року значну наступальну операцію", – сказав він.

За його словами, оборонна промисловість Росії "не здатна задовольнити вимоги воєнного часу, і для підтримки навіть скромної наступальної операції їй доведеться забезпечити значні постачання боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона отримує від Ірану".

Водночас, на думку високопосадовця, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, залишається впевненим, що Росія може завдати військової поразки Україні, принаймні на сході.

"Хоча, схоже, його генерали не завжди адекватно інформують його про реальний стан справ на місцях", – зазначив він.

  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою та завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
  • За минулу добу росіяни втратили на фронті майже сотню одиниць бронетехніки. Також вчора вперше з кінця червня було знищено російський літак.

Дивіться також: ЗСУ: Біля Авдіївки немає "м'ясних штурмів", РФ кинула багато бронетехніки. Бої тривають

Мілана Головань
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