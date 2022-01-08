В НАТО сомневаются, что Россия готова к деэскалации вокруг Украины – NY Times

Официальные лица НАТО сомневаются, что Россия готова к деэскалации ситуации на границах Украины. Об этом пишет The New York Times в статье о вчерашнем срочном заседании министров иностранных дел Альянса.

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В издании пишут, что главы МИД стран НАТО надеются на деэскалацию со стороны России. Однако их встреча проходила на фоне скептицизма по поводу искренности желания России вступить в предметные переговоры с Альянсом 12 января.

По словам официальных лиц Альянса, многие государства-члены не слишком оптимистичны по вопросу дипломатической деэскалации, пишут в издании. По их мнению, Россия, возможно, просто хочет выиграть время, чтобы потом сказать своим гражданам, мол, Запад не желает говорить, и уйти под таким предлогом из диалога.

В то же время, пишут в издании, НАТО на грядущих переговорах с РФ хочет сосредоточиться на ситуации вокруг Украины, а не отвлекаться на масштабную тему архитектуры безопасности Европы, как того желает Россия.

В Альянсе хотят увидеть на встрече с представителями РФ 12 января – имеют ли смысл переговоры по существу по вопросам, которые вызывают обеспокоенность обеих сторон, отмечают журналисты. Однако они будут возможны только в том случае, если Россия снизит эскалацию вокруг Украины.

На следующей неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.

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Марк Сировой

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