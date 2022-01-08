В НАТО сомневаются, что Россия готова к деэскалации вокруг Украины – NY Times
Официальные лица НАТО сомневаются, что Россия готова к деэскалации ситуации на границах Украины. Об этом пишет The New York Times в статье о вчерашнем срочном заседании министров иностранных дел Альянса.
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В издании пишут, что главы МИД стран НАТО надеются на деэскалацию со стороны России. Однако их встреча проходила на фоне скептицизма по поводу искренности желания России вступить в предметные переговоры с Альянсом 12 января.
По словам официальных лиц Альянса, многие государства-члены не слишком оптимистичны по вопросу дипломатической деэскалации, пишут в издании. По их мнению, Россия, возможно, просто хочет выиграть время, чтобы потом сказать своим гражданам, мол, Запад не желает говорить, и уйти под таким предлогом из диалога.
В то же время, пишут в издании, НАТО на грядущих переговорах с РФ хочет сосредоточиться на ситуации вокруг Украины, а не отвлекаться на масштабную тему архитектуры безопасности Европы, как того желает Россия.
В Альянсе хотят увидеть на встрече с представителями РФ 12 января – имеют ли смысл переговоры по существу по вопросам, которые вызывают обеспокоенность обеих сторон, отмечают журналисты. Однако они будут возможны только в том случае, если Россия снизит эскалацию вокруг Украины.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- 7 января в НАТО состоялось срочное заседание из-за ситуации вокруг Украины. Альянс не пойдет на компромиссы по евроатлантической перспективе Украины и готов к единому ответу на агрессию России.
- После встречи госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил главе МИД Дмитрию Кулебе. Он заверил: США готовы и дальше конкретными действиями укреплять безопасность Украины, а НАТО солидарны в ее поддержке.
- На следующей неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
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