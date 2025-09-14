В Непале в результате массированных протестов погибли более 70 человек

Смертельные инциденты были зафиксированы во время масштабных протестов в Непале 8 и 9 сентября

Протесты в Непале (Фото: en.wikipedia.org)

В Непале во время масштабных акций протеста в начале недели погибли 72 человека, еще 191 человек пострадал. Об этом сообщил руководитель секретариата правительства Экнараян Арьял, передаёт Nepal News..

По его словам, смертельные инциденты были зафиксированы во время масштабных протестов 8 сентября, а также после резкой радикализации выступлений 9 сентября, когда протестующие прибегли к поджогам и другим насильственным действиям.

Руководитель секретариата уточнил, что 191 пострадавший сейчас получает медицинскую помощь в различных больницах и медицинских учреждениях по всей стране.

Протесты в Непале начались из-за недовольства коррупцией и блокировкой соцсетей, в частности YouTube, X, WhatsApp, Facebook и Instagram.

Во время акций протестующие атаковали правительственные здания - они подожгли парламент, повредили Верховный суд и Офис генпрокурора.

Они также совершили нападения на жилые дома политиков, в том числе частные резиденции президента и премьера.

Во время предыдущих протестов в Непале погибли по меньшей мере 19 человек и более 100 были ранены.