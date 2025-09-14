У Непалі внаслідок масових протестів загинуло понад 70 людей

Смертельні інциденти було зафіксовано під час масштабних протестів у Непалі 8 та 9 вересня

Протести в Непалі (Фото: en.wikipedia.org)

У Непалі під час масштабних акцій протесту на початку тижня загинули 72 людини, ще 191 людина постраждала. Про це повідомив керівник секретаріату уряду Екнараян Ар’ял, передає Nepal News.

За його словами, смертельні інциденти було зафіксовано під час масштабних протестів 8 вересня, а також після різкої радикалізації виступів 9 вересня, коли протестувальники вдалися до підпалів та інших насильницьких дій.

Керівник секретаріату уточнив, що 191 постраждалий наразі отримує медичну допомогу в різних лікарнях і медичних закладах по всій країні.

Протести в Непалі почалися через невдоволення корупцією та блокування соцмереж, зокрема YouTube, X, WhatsApp, Facebook й Instagram.

Під час акцій протестувальники атакували урядові будівлі – вони підпалили парламент, пошкодили Верховний суд та Офіс генпрокурора.

Вони також вчинили напади на житлові будинки політиків, зокрема приватні резиденції президента та премʼєра.

Під час попередніх протестів у Непалі загинули щонайменше 19 людей та понад 100 було поранено.

NDTV's @AdityaRajKaul Brings Ground Report from Inside Nepal's Burning Parliament pic.twitter.com/tuqT62e8Tw — NDTV (@ndtv) September 10, 2025