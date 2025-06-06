В Нидерландах после распада коалиции назначили дату новых выборов
В Нидерландах на фоне политического кризиса и распада коалиции договорились провести выборы в парламент в конце октября. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.
Избирательный совет и правительство пришли к выводу, что проводить выборы ранее 29 октября не имеет смысла, в частности, из-за парламентских каникул. Кроме того, нужно напечатать и отправить по почте 13,5 миллиона избирательных бюллетеней.
При определении даты выборов Избирательный совет принял во внимание разные законодательные требования и интересы всех сторон. Муниципалитетам необходимо больше времени для подготовки волонтеров и поиска соответствующих помещений для избирательных участков.
Находящиеся за рубежом избиратели из Нидерландов должны иметь возможность зарегистрироваться и получить бюллетени по почте.
Политическим партиям также нужно время для подготовки: создание предвыборных программ, составление списков кандидатов и проведение партийных конференций, где члены партий смогут высказать свои взгляды.
"В других странах иногда все происходит быстрее. Но это нельзя сравнивать. Например, в Нидерландах мы считаем важным, чтобы люди, проживающие за границей, также могли голосовать. И чтобы новые политические партии имели возможность зарегистрироваться", – сказала министр внутренних дел Нидерландов Джудит Уитермарк.
- 22 ноября 2023 года в Нидерландах состоялись досрочные парламентские выборы, назначенные из-за разногласий в правительстве относительно иммиграционной политики. Победу на них одержала ультраправая Партия свободы Герта Уилдерса.
- 24 апреля 2025 года спикер нижней палаты парламента Нидерландов Мартин Босма, представитель ультраправой Партии свободы, предложил французскому послу поделить территорию Бельгии между Нидерландами и Францией.
- 3 июня нидерландский премьер Дик Схоф объявил о решении уйти в отставку после того, как ультраправый депутат парламента Нидерландов Герт Уилдерс заявил о выходе своей Партии свободы из руководящей четырехпартийной коалиции из-за спора по борьбе с миграцией.