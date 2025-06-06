В Нидерландах после распада коалиции назначили дату новых выборов

Избирательный совет и правительство решили, что проводить выборы ранее 29 октября не имеет смысла, в частности, из-за парламентских каникул

Иллюстративное фото: ЕРА/Ramon van Flymen

В Нидерландах на фоне политического кризиса и распада коалиции договорились провести выборы в парламент в конце октября. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Избирательный совет и правительство пришли к выводу, что проводить выборы ранее 29 октября не имеет смысла, в частности, из-за парламентских каникул. Кроме того, нужно напечатать и отправить по почте 13,5 миллиона избирательных бюллетеней.

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При определении даты выборов Избирательный совет принял во внимание разные законодательные требования и интересы всех сторон. Муниципалитетам необходимо больше времени для подготовки волонтеров и поиска соответствующих помещений для избирательных участков.

Находящиеся за рубежом избиратели из Нидерландов должны иметь возможность зарегистрироваться и получить бюллетени по почте.

Политическим партиям также нужно время для подготовки: создание предвыборных программ, составление списков кандидатов и проведение партийных конференций, где члены партий смогут высказать свои взгляды.

"В других странах иногда все происходит быстрее. Но это нельзя сравнивать. Например, в Нидерландах мы считаем важным, чтобы люди, проживающие за границей, также могли голосовать. И чтобы новые политические партии имели возможность зарегистрироваться", – сказала министр внутренних дел Нидерландов Джудит Уитермарк.

22 ноября 2023 года в Нидерландах состоялись досрочные парламентские выборы, назначенные из-за разногласий в правительстве относительно иммиграционной политики. Победу на них одержала ультраправая Партия свободы Герта Уилдерса.

24 апреля 2025 года спикер нижней палаты парламента Нидерландов Мартин Босма, представитель ультраправой Партии свободы, предложил французскому послу поделить территорию Бельгии между Нидерландами и Францией.

3 июня нидерландский премьер Дик Схоф объявил о решении уйти в отставку после того, как ультраправый депутат парламента Нидерландов Герт Уилдерс заявил о выходе своей Партии свободы из руководящей четырехпартийной коалиции из-за спора по борьбе с миграцией.