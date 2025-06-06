У Нідерландах після розпаду коаліції призначили дату нових виборів

Виборча рада та уряд вирішили, що проводити вибори раніше 29 жовтня не має сенсу, зокрема через парламентські канікули

Ілюстративне фото: ЕРА/Ramon van Flymen

У Нідерландах на тлі політичної кризи та розпаду коаліції домовилися провести вибори до парламенту наприкінці жовтня. Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Виборча рада та уряд дійшли висновку, що проводити вибори раніше 29 жовтня не має сенсу, зокрема через парламентські канікули. Крім того, потрібно надрукувати й надіслати поштою 13,5 мільйона виборчих бюлетенів.

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Під час визначення дати виборів Виборча рада взяла до уваги різні законодавчі вимоги та інтереси усіх сторін. Муніципалітетам необхідно більше часу для підготовки волонтерів і пошуку відповідних приміщень для виборчих дільниць.

Виборці з Нідерландів, які перебувають за кордоном, повинні мати можливість зареєструватися та отримати бюлетені поштою.

Політичним партіям також потрібно час для підготовки: створення передвиборчих програм, складання списків кандидатів та проведення партійних конференцій, де члени партій зможуть висловити свої погляди.

"В інших країнах іноді все відбувається швидше. Але це не можна порівнювати. Наприклад, у Нідерландах ми вважаємо важливим, щоб люди, які проживають за кордоном, також могли голосувати. І щоб нові політичні партії мали можливість зареєструватися", – сказала міністерка внутрішніх справ Нідерландів Джудіт Уітермарк.

22 листопада 2023 року у Нідерландах відбулися дострокові парламентські вибори, що були призначені через розбіжності в уряді щодо імміграційної політики. Перемогу на них здобула ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса.

24 квітня 2025 року спікер нижньої палати парламенту Нідерландів Мартін Босма, представник ультраправої Партії свободи, запропонував французькому послу поділити територію Бельгії між Нідерландами та Францією.

3 червня нідерландський прем'єр Дік Схоф оголосив про рішення піти у відставку після того, як ультраправий депутат парламенту Нідерландів Герт Вілдерс заявив про вихід своєї Партії свободи з керівної чотирипартійної коаліції через суперечку щодо боротьби з міграцією.