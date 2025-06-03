Прем'єр Нідерландів йде у відставку на тлі політичної кризи

Дік Схоф заявив про намір піти у відставку після того, як урядова коаліція втратила більшість у парламенті

Дік Схоф (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Прем'єр Нідерландів Дік Схоф заявив, що подає у відставку з керівної коаліції, але залишиться працювати в уряді на час виконання обов'язків. Про це повідомляють NOS та Bloomberg.

Схоф зазначив, що залишатиметься на посаді прем'єр-міністра до формування нового уряду, аби зосередитись на розв'язанні ключових питань. Йдеться про міжнародну безпеку, торгівлю із США та внутрішні проблеми.

На посаді очільника нідерландського уряду Схоф не пробув і року: його було призначено у липні 2024-го.

У вівторок, 3 червня, він оголосив про рішення піти у відставку після того, як ультраправий депутат парламенту Нідерландів Герт Вілдерс заявив про вихід своєї Партії свободи з керівної чотирипартійної коаліції через суперечку щодо боротьби з міграцією.

Це спричинило політичну кризу та, ймовірно, призведе до дострокових виборів.

22 листопада 2023 року у Нідерландах відбулися дострокові парламентські вибори, що були призначені через розбіжності в уряді щодо імміграційної політики. Перемогу на них здобула ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса.

24 квітня 2025 року спікер нижньої палати парламенту Нідерландів Мартін Босма, представник ультраправої Партії свободи, запропонував французькому послу поділити територію Бельгії між Нідерландами та Францією.