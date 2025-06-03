Прем'єр Нідерландів йде у відставку на тлі політичної кризи
Прем'єр Нідерландів Дік Схоф заявив, що подає у відставку з керівної коаліції, але залишиться працювати в уряді на час виконання обов'язків. Про це повідомляють NOS та Bloomberg.
Схоф зазначив, що залишатиметься на посаді прем'єр-міністра до формування нового уряду, аби зосередитись на розв'язанні ключових питань. Йдеться про міжнародну безпеку, торгівлю із США та внутрішні проблеми.
На посаді очільника нідерландського уряду Схоф не пробув і року: його було призначено у липні 2024-го.
У вівторок, 3 червня, він оголосив про рішення піти у відставку після того, як ультраправий депутат парламенту Нідерландів Герт Вілдерс заявив про вихід своєї Партії свободи з керівної чотирипартійної коаліції через суперечку щодо боротьби з міграцією.
Це спричинило політичну кризу та, ймовірно, призведе до дострокових виборів.
- 22 листопада 2023 року у Нідерландах відбулися дострокові парламентські вибори, що були призначені через розбіжності в уряді щодо імміграційної політики. Перемогу на них здобула ультраправа Партія свободи Герта Вілдерса.
- 24 квітня 2025 року спікер нижньої палати парламенту Нідерландів Мартін Босма, представник ультраправої Партії свободи, запропонував французькому послу поділити територію Бельгії між Нідерландами та Францією.