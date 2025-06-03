Премьер Нидерландов уходит в отставку на фоне политического кризиса
Премьер Нидерландов Дик Схоф заявил, что подает в отставку из руководящей коалиции, но останется работать в правительстве во время исполнения обязанностей. Об этом сообщают NOS и Bloomberg.
Схоф отметил, что будет оставаться в должности премьер-министра до формирования нового правительства, чтобы сосредоточиться на решении ключевых вопросов. Речь идет о международной безопасности, торговле с США и внутренних проблемах.
В должности главы нидерландского правительства Схоф не пробыл и года: он был назначен в июле 2024-го.
Во вторник, 3 июня, он объявил о решении уйти в отставку после того, как ультраправый депутат парламента Нидерландов Герт Уилдерс заявил о выходе своей Партии свободы из руководящей четырехпартийной коалиции из-за спора по борьбе с миграцией.
Это привело к политическому кризису и вероятно приведет к досрочным выборам.
- 22 ноября 2023 года в Нидерландах состоялись досрочные парламентские выборы, назначенные из-за разногласий в правительстве относительно иммиграционной политики. Победу на них одержала ультраправая Партия Свободы Герта Уилдерса.
- 24 апреля 2025 года спикер нижней палаты парламента Нидерландов Мартин Босма, представитель ультраправой Партии свободы, предложил французскому послу поделить территорию Бельгии между Нидерландами и Францией.