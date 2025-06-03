Премьер Нидерландов уходит в отставку на фоне политического кризиса

Дик Схоф заявил о намерении уйти в отставку после того, как правительственная коалиция потеряла большинство в парламенте

Дик Схоф (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Премьер Нидерландов Дик Схоф заявил, что подает в отставку из руководящей коалиции, но останется работать в правительстве во время исполнения обязанностей. Об этом сообщают NOS и Bloomberg.

Схоф отметил, что будет оставаться в должности премьер-министра до формирования нового правительства, чтобы сосредоточиться на решении ключевых вопросов. Речь идет о международной безопасности, торговле с США и внутренних проблемах.

В должности главы нидерландского правительства Схоф не пробыл и года: он был назначен в июле 2024-го.

Во вторник, 3 июня, он объявил о решении уйти в отставку после того, как ультраправый депутат парламента Нидерландов Герт Уилдерс заявил о выходе своей Партии свободы из руководящей четырехпартийной коалиции из-за спора по борьбе с миграцией.

Это привело к политическому кризису и вероятно приведет к досрочным выборам.

22 ноября 2023 года в Нидерландах состоялись досрочные парламентские выборы, назначенные из-за разногласий в правительстве относительно иммиграционной политики. Победу на них одержала ультраправая Партия Свободы Герта Уилдерса.

24 апреля 2025 года спикер нижней палаты парламента Нидерландов Мартин Босма, представитель ультраправой Партии свободы, предложил французскому послу поделить территорию Бельгии между Нидерландами и Францией.