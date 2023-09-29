В Николаеве под утро прогремели взрывы. ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара
29.09.2023, 06:37
Николаев (Фото: скриншот с видео)
В Николаеве под утро 29 сентября прогремели взрывы, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. О звуках взрывов сообщало Суспильне.
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Около 04:15 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.
Через полчаса в городе были слышны взрывы.
Командование Воздушных сил писало об угрозе ракетного удара российских оккупантов.
Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.
- 26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.
- Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.
- Также утром оккупанты ударили ракетой по предприятию в Кривом Роге. Кроме этого, зафиксирован прилет в объект инфраструктуры в Черкасской области.
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