В Николаеве под утро прогремели взрывы. ВСУ предупреждали об угрозе ракетного удара

В Николаеве под утро 29 сентября прогремели взрывы, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. О звуках взрывов сообщало Суспильне.

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Около 04:15 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Через полчаса в городе были слышны взрывы.

Командование Воздушных сил писало об угрозе ракетного удара российских оккупантов.

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.

26 сентября россияне снова атаковали Украину беспилотниками Shahed-136, известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, были разрушения и пострадавшие.

Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.

Также утром оккупанты ударили ракетой по предприятию в Кривом Роге. Кроме этого, зафиксирован прилет в объект инфраструктуры в Черкасской области.

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