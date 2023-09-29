У Миколаєві під ранок пролунали вибухи. ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару

У Миколаєві під ранок 29 вересня пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. Про звуки вибухів повідомляло Суспільне.

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Близько 04:15 на Миколаївщині було оголошено повітряну тривогу.

За пів години у місті було чути вибухи.

Командування Повітряних сил писало про загрозу ракетного удару російських окупантів.

Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.

26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.

Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.

Також вранці окупанти вдарили ракетою по підприємству у Кривому Розі. Крім цього, зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури на Черкащині.

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