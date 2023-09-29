У Миколаєві під ранок пролунали вибухи. ЗСУ попереджали про загрозу ракетного удару
29.09.2023, 06:37
Миколаїв (Фото: скриншот з відео)
У Миколаєві під ранок 29 вересня пролунали вибухи, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. Про звуки вибухів повідомляло Суспільне.
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Близько 04:15 на Миколаївщині було оголошено повітряну тривогу.
За пів години у місті було чути вибухи.
Командування Повітряних сил писало про загрозу ракетного удару російських окупантів.
Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.
- 26 вересня росіяни знову атакували Україну безпілотниками Shahed-136, відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, були руйнування та постраждалі.
- Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.
- Також вранці окупанти вдарили ракетою по підприємству у Кривому Розі. Крім цього, зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури на Черкащині.
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