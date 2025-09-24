В новом заявлении Трампа нет гарантий безопасности и есть неопределенность – исследователь

Заявление Трампа об отвоевании всей территории Украины сенсационное, но пока не заметно, чтобы политика США изменилась

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/LUKAS COCH)

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина при поддержке Евросоюза может отвоевать все свои территории, звучит значительно позитивнее, чем его предыдущие комментарии. Но в его подходе все еще остается неопределенность, отметил в комментарии LIGA.net старший научный сотрудник по российским и евразийским исследованиям Совета по международным отношениям Стивен Сестанович.

"Важно обратить внимание на то, что в этой заметке не упоминаются ни гарантии безопасности для Украины, ни усиление экономического давления на Россию. Эти вопросы были озвучены украинским президентом журналистам после встречи", – отметил он.

Заявление Трампа стало "настоящей сенсацией дня". Эта потенциальная смена тона может иметь далеко идущие последствия. Однако вместе с тем может быть как незначительной, так и непоследовательной.

Директор Варшавского офиса Atlantic Council Аарон Корева указывает на то, что Трамп постоянно колеблется в своих взглядах. Эти изменения настолько малы и непоследовательны, что трудно это отследить.

"Если бы он был, например, Виктором Орбаном, то хотя бы была какая-то последовательность. В случае с Трампом – это все постоянно варьируется", – сказал он LIGA.net.

Сестанович отметил, что заявления президента Владимира Зеленского относительно того, что Трамп стал ближе к пониманию ситуации, доверяет ему больше, чем российскому диктатору и пообещал предоставить гарантии безопасности после войны – это хорошо. Но их должен подтвердить сам Трамп.

Несмотря на его публичные заявления, которые являются положительными для Украины, в подходе президента США все еще остается неопределенность. По мнению аналитиков, он не знает ответов на некоторые вопросы, поэтому дает размытые ответы вроде "скажу вам через месяц".

Эта нечеткая формулировка вновь подчеркивает непоследовательность и непредсказуемость его политики.

"Мы не увидели изменения в подходе США, а именно готовности выкладывать новые карты на стол, чтобы показать Путину, что единство Запада велико и будет расти", – подчеркнул Сестанович.