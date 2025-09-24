Терпение Трампа в отношении России и ее войны против Украины не бесконечно – Рубио

Когда США решат, что Россия не заинтересована в мирном решении войны, могут наложить "дополнительные экономические издержки"

Марко Рубио (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что терпение Америки в отношении России "не бесконечно". Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по Украине.

Он призвал Россию к активизации мирных усилий и подчеркнул, что президент США Дональд Трамп готов пойти на "дополнительные издержки", если потребуется.

"Президент очень терпеливый человек. Он очень привержен миру, но его терпение не бесконечно", – сказал Рубио.

По его словам, президент США до сих пор воздерживается от ужесточения санкций против Москвы, "надеясь на прорыв". Но предупредил, что может наступить момент, когда Вашингтон сделает вывод, что Москва не заинтересована в мирном урегулировании войны против Украины.

На этом этапе Трамп будет готов возложить на РФ "дополнительные экономические издержки".

"Мы вступили в период, который, судя по всему, потенциально даже может обостриться: за последние несколько ночей и ранее было зафиксировано рекордное количество ударов. А теперь мы также наблюдаем вторжения в соседнее воздушное пространство как беспилотников, так и самолетов", – сказал Рубио.

Но, несмотря на это, США остаются открытыми для мирного урегулирования полномасштабной войны в Украине.

"Эта война должна быть прекращена. Но если этого не произойдет, если в ближайшее время не будет пути к миру, то США и президент Трамп предпримут необходимые шаги, чтобы установить цену за продолжающуюся агрессию", – подчеркнул он.