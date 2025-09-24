Терпіння Трампа щодо Росії та її війни проти України не нескінченне – Рубіо

Коли США вирішать, що Росія не зацікавлена в мирному вирішенні війни, можуть накласти "додаткові економічні витрати"

Марко Рубіо (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Держсекретар США Марко Рубіо попередив, що терпіння Америки щодо Росії "не нескінченне". Про це він заявив на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо України.

Він закликав Росію до активізації мирних зусиль і наголосив, що президент США Дональд Трамп готовий піти на "додаткові витрати", якщо буде потрібно.

"Президент дуже терпляча людина. Він дуже прихильний до миру, але його терпіння не нескінченне", – сказав Рубіо.

За його словами, президент США досі утримується від посилення санкцій проти Москви, "сподіваючись на прорив". Але попередив, що може настати момент, коли Вашингтон зробить висновок, що Москва не зацікавлена в мирному врегулюванні війни проти України.

На цьому етапі Трамп буде готовий покласти на РФ "додаткові економічні витрати".

"Ми вступили в період, який, судячи з усього, потенційно навіть може загостритися: за останні кілька ночей і раніше було зафіксовано рекордну кількість ударів. А тепер ми також спостерігаємо вторгнення в сусідній повітряний простір як безпілотників, так і літаків", – сказав Рубіо.

Але, попри це, США залишаються відкритими для мирного врегулювання повномасштабної війни в Україні.

"Ця війна має бути припинена. Але якщо цього не станеться, якщо найближчим часом не буде шляху до миру, то США і президент Трамп зроблять необхідні кроки, щоб встановити ціну за тривалу агресію", – наголосив він.