Зеленський після зустрічі з Трампом: Очікуємо дій США, що змусять Росію рухатись до миру

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі 23 вересня 2025 року (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом повідомив про очікування дій з боку США для примусу Москви до закінчення війни. Про це глава держави розповів під час засідання високого рівня Ради Безпеки ООН щодо російсько-української війни.

Зеленський нагадав, що Україна казала "так" на кожну пропозицію Трампа щодо припинення вогню та проведення переговорів з РФ для досягнення миру, але Москва завжди відповідала "ні" або "намагалася всіх заплутати", щоб не відбулось навіть перемир'я.

"Сьогодні я зустрівся з президентом Трампом: ми говорили про те, як можуть спрацювати певні ідеї. Я дуже радий цій зустрічі. Ми очікуємо на певні дії Америки, які змусять Росію рухатись до миру. Бо Москва завжди дослухається до них (США. – Ред.)", – розповів президент.