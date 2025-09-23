Зеленський після зустрічі з Трампом: Очікуємо дій США, що змусять Росію рухатись до миру
Президент Володимир Зеленський після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом повідомив про очікування дій з боку США для примусу Москви до закінчення війни. Про це глава держави розповів під час засідання
Зеленський нагадав, що Україна казала "так" на кожну пропозицію Трампа щодо припинення вогню та проведення переговорів з РФ для досягнення миру, але Москва завжди відповідала "ні" або "намагалася всіх заплутати", щоб не відбулось навіть перемир'я.
"Сьогодні я зустрівся з президентом Трампом: ми говорили про те, як можуть спрацювати певні ідеї. Я дуже радий цій зустрічі. Ми очікуємо на певні дії Америки, які змусять Росію рухатись до миру. Бо Москва завжди дослухається до них (США. – Ред.)", – розповів президент.
- Після зустрічі з Зеленським Трамп заявив, що за підтримки Європейського союзу Україна може відвоювати всю свою територію.
