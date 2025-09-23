Зеленский после встречи с Трампом: Ожидаем действий США, что заставят РФ двигаться к миру

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи 23 сентября 2025 года (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил об ожидании действий со стороны США для принуждения Москвы к окончанию войны. Об этом глава государства рассказал во время заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН по российско-украинской войне.

Зеленский напомнил, что Украина говорила "да" на каждое предложение Трампа о прекращении огня и проведении переговоров с РФ для достижения мира, но Москва всегда отвечала "нет" или "пыталась всех запутать", чтобы не состоялось даже перемирие.

Читайте также Неожиданность для Москвы. Какое оружие Украина получит от США в первых пакетах PURL

"Сегодня я встретился с президентом Трампом: мы говорили о том, как могут сработать определенные идеи. Я очень рад этой встрече. Мы ожидаем определенных действий Америки, которые заставят Россию двигаться к миру. Потому что Москва всегда прислушивается к ним (США. – Ред.)", – рассказал президент.