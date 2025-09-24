У нових заявах Трампа все ще немає гарантій безпеки для України та є невизначеність – дослідник

Заява Трампа про відвоювання всієї території України сенсаційна, але поки не помітно, щоб політика США змінилася

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/LUKAS COCH)

Заява президента США Дональда Трампа про те, що Україна за підтримки Євросоюзу може відвоювати всі свої території, звучить значно позитивніше, ніж його попередні коментарі. Але в його підході все ще залишається невизначеність, зазначив у коментарі LIGA.net старший науковий співробітник з російських та євразійських досліджень Ради з міжнародних відносин Стівен Сестанович.

"Важливо звернути увагу на те, що в цьому дописі не згадуються ані гарантії безпеки для України, ані посилення економічного тиску на Росію. Ці питання були озвучені українським президентом журналістам після зустрічі", – зазначив він.

Заява Трампа стала "справжньою сенсацією дня". Ця потенційна зміна тону може мати далекосяжні наслідки. Однак може бути як незначною, так і непослідовною.

Директор Варшавського офісу Atlantic Council Аарон Корева вказує на те, що Трамп постійно коливається у своїх поглядах. Ці зміни настільки малі й непослідовні, що важко це відстежити.

"Якби він був, наприклад, Віктором Орбаном, то хоча б була якась послідовність. У випадку з Трампом – це все постійно варіюється", – сказав він LIGA.net.

Сестанович зауважив, що заяви президента Володимира Зеленського щодо того, що Трамп став ближчим до розуміння ситуації, довіряє йому більше, ніж російському диктатору і пообіцяв надати безпекові гарантії після війни – це добре. Але їх має підтвердити сам Трамп.

Пропри його публічні заяви, які є позитивними для України, у підході президента США все ще залишається невизначеність. На думку аналітиків, він не знає відповідей на деякі питання, тому дає розмиті відповіді на кшталт "скажу вам через місяць".

Це нечітке формулювання знову підкреслює непослідовність і непередбачуваність його політики.

"Ми не побачили зміни в підході США, а саме готовності викладати нові карти на стіл, щоб показати Путіну, що єдність Заходу велика і буде зростати", – наголосив Сестанович.