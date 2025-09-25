В Нью-Йорке полиция остановила Эрдогана из-за кортежа Трампа – видео
Полиция Нью-Йорка остановила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его команду. Об этом сообщила турецкая служба Deutsche Welle и обнародовала соответствующее видео.
Турецкого президента заставили ждать некоторое время на тротуаре, пока проедет кортеж американского лидера Дональда Трампа.
По данным медиа, Эрдоган в сопровождении охраны пытался перейти улицу после мероприятия в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, но был остановлен полицейскими, поскольку в этот момент должен был проезжать кортеж президента США.
На кадрах видно, что между охранниками президента Турции и американскими правоохранителями произошла короткая стычка, когда те пыталась убрать металлический забор.
- 22 сентября похожая ситуация сложилась с Макроном. Президент Франции вместе с делегацией стоял на обочине перекрытого перекрестка, ожидая пока проедет машина с Трампом.
- 23 сентября американский президент принял участие в 80-й сессии Генассамблеи ООН.
