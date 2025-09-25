В Нью-Йорке полиция остановила Эрдогана из-за кортежа Трампа – видео

Охрана турецкого президента вступила в спор с американскими правоохранителями

Реджеп Тайип Эрдоган в ООН (Фото: Lukas Coch//EPA)

Полиция Нью-Йорка остановила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его команду. Об этом сообщила турецкая служба Deutsche Welle и обнародовала соответствующее видео.

Турецкого президента заставили ждать некоторое время на тротуаре, пока проедет кортеж американского лидера Дональда Трампа.

По данным медиа, Эрдоган в сопровождении охраны пытался перейти улицу после мероприятия в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, но был остановлен полицейскими, поскольку в этот момент должен был проезжать кортеж президента США.

На кадрах видно, что между охранниками президента Турции и американскими правоохранителями произошла короткая стычка, когда те пыталась убрать металлический забор.