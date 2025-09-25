У Нью-Йорку поліція зупинила Ердогана через кортеж Трампа – відео
Реджеп Тайїп Ердоган в ООН (Фото: Lukas Coch//EPA)

Поліція Нью-Йорка зупинила президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та його команду. Про це повідомила турецька служба Deutsche Welle й оприлюднила відповідне відео.

Турецького президента змусили чекати деякий час на тротуарі, доки проїде кортеж американського лідера Дональда Трампа.

За даними медіа, Ердоган у супроводі охорони намагався перейти вулицю після заходу в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй, але був зупинений поліціянтами, оскільки в цей момент мав проїжджати кортеж президента США.

На кадрах видно, що між охоронцями президента Туреччини та американськими правоохоронцями сталася коротка сутичка, коли ті намагалася прибрати металевий паркан.

  • 22 вересня схожа ситуація склалася з Макроном. Президент Франції разом із делегацією стояв на узбіччі перекритого перехрестя, чекаючи поки проїде автівка з Трампом.
  • 23 вересня американський президент взяв участь у 80-й сесії Генасамблеї ООН.
