У Нью-Йорку поліція зупинила Ердогана через кортеж Трампа – відео
Поліція Нью-Йорка зупинила президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та його команду. Про це повідомила турецька служба Deutsche Welle й оприлюднила відповідне відео.
Турецького президента змусили чекати деякий час на тротуарі, доки проїде кортеж американського лідера Дональда Трампа.
Читайте також
За даними медіа, Ердоган у супроводі охорони намагався перейти вулицю після заходу в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй, але був зупинений поліціянтами, оскільки в цей момент мав проїжджати кортеж президента США.
На кадрах видно, що між охоронцями президента Туреччини та американськими правоохоронцями сталася коротка сутичка, коли ті намагалася прибрати металевий паркан.
- 22 вересня схожа ситуація склалася з Макроном. Президент Франції разом із делегацією стояв на узбіччі перекритого перехрестя, чекаючи поки проїде автівка з Трампом.
- 23 вересня американський президент взяв участь у 80-й сесії Генасамблеї ООН.
Коментарі (0)