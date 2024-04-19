В Одессе прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о баллистической угрозе

В Одессе прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о баллистической угрозеобновлено
Ульяна Кричковская
Редактор новостей LIGA.net
Артём Джерипа
Редактор новостей
19 апреля около 13:49 в Одессе прогремела серия взрывов. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net.
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В 13:46 глава обладминистрации Олег Кипер сообщал об объявлении воздушной тревоги. Одновременно Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
В промежутке между 13:49 и 13:50, журналист LIGA.net сообщил о серии взрывов в городе.
Силы обороны юга Украины отметили, что идет боевая работа в регионе. Жителей призвали не публиковать в сеть кадры работы ПВО.
ОБНОВЛЕНО В 14:12. По данным журналиста издания, в 14:09 в городе прогремел еще один взрыв.
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