В Одессе прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о баллистической угрозе

Одесса (Фото: EPA)

19 апреля около 13:49 в Одессе прогремела серия взрывов. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net.

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В 13:46 глава обладминистрации Олег Кипер сообщал об объявлении воздушной тревоги. Одновременно Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

В промежутке между 13:49 и 13:50, журналист LIGA. net сообщил о серии взрывов в городе.

Силы обороны юга Украины отметили, что идет боевая работа в регионе. Жителей призвали не публиковать в сеть кадры работы ПВО.

ОБНОВЛЕНО В 14:12. По данным журналиста издания, в 14:09 в городе прогремел еще один взрыв.

14 апреля 2024 года оккупанты атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – их над акваторией Черного моря сбили защитники из зенитной ракетной Одесской бригады.

Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 – их над акваторией Черного моря сбили защитники из зенитной ракетной Одесской бригады. Утром 17 апреля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одесской области.

19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру . В результате атаки возник пожар в пятиэтажке, повреждены два инфраструктурных объекта.