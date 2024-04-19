В Одесі прогриміла серія вибухів. Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу

В Одесі прогриміла серія вибухів. Повітряні сили попереджали про балістичну загрозуоновлено
Уляна Кричковська
Редакторка новин LIGA.net
Артем Джеріпа
Редактор новин
19 квітня близько 13:49 в Одесі прогриміла серія вибухів. Про це повідомив кореспондент LIGA.net.
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О 13:46 голова обладміністрації Олег Кіпер повідомляв про оголошення повітряної тривоги. Одночасно Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
У проміжку між 13:49 та 13:50, журналіст LIGA.net повідомив про серію вибухів у місті.
Сили оборони півдня України зазначили, що йде бойова робота у регіоні. Жителів закликали не публікувати у мережу кадри роботи ППО.
ОНОВЛЕНО О 14:12. За даними журналіста видання, о 14:09 в місті пролунав ще один вибух.
- 14 квітня 2024 року окупанти атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 – їх над акваторією Чорного моря збили захисники із зенітної ракетної Одеської бригади.
- Зранку 17 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області.
- 19 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа в п’ятиповерхівці, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.
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