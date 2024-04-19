В Одесі прогриміла серія вибухів. Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу

Раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння

Одеса (Фото: EPA)

19 квітня близько 13:49 в Одесі прогриміла серія вибухів. Про це повідомив кореспондент LIGA.net.

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О 13:46 голова обладміністрації Олег Кіпер повідомляв про оголошення повітряної тривоги. Одночасно Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

У проміжку між 13:49 та 13:50, журналіст LIGA.net повідомив про серію вибухів у місті.

Сили оборони півдня України зазначили, що йде бойова робота у регіоні. Жителів закликали не публікувати у мережу кадри роботи ППО.

ОНОВЛЕНО О 14:12. За даними журналіста видання, о 14:09 в місті пролунав ще один вибух.

14 квітня 2024 року окупанти атакували Одещину двома керованими авіаційними ракетами Х-59 – їх над акваторією Чорного моря збили захисники із зенітної ракетної Одеської бригади.

Зранку 17 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області.

19 квітня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа в п’ятиповерхівці, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти.

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