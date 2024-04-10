В Одессе прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

Одесса (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В 18:20 в Одессе раздался взрыв. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для южных областей.

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В 18:19 в ВСУ сообщили о ракете в направлении Одессы. А в 18:20 корреспондент LIGA.net сообщил о взрыве. В 18:30 в городе произошел повторный взрыв.

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