В Одессе прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики
Татьяна Ланчуковская
Редактор новостей LIGA.net
Артём Джерипа
Редактор новостей
В 18:20 в Одессе раздался взрыв. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для южных областей.
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В 18:19 в ВСУ сообщили о ракете в направлении Одессы. А в 18:20 корреспондент LIGA.net сообщил о взрыве. В 18:30 в городе произошел повторный взрыв.
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- В ночь на 10 апреля Россия нанесла удары по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры Одессы.
- Утром того же дня российские оккупационные войска повторно ударили по данным объектам.
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