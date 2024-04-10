В Одесі пролунали вибухи: Повітряні сили попереджали про загрозу балістики

Одеса (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Ввечері 10 квітня в Одесі пролунав вибух. Про це повідомив кореспондент LIGA.net. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для південних областей.

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О 18:19 у ЗСУ повідомили про ракету в напрямку Одеси. А о 18:20 кореспондент LIGA.net повідомив про вибух. О 18:30 у місті пролунав повторний вибух.

Перший заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов в ефірі телемарафону заявив, що в результаті атаки травмовано двох цивільних людей, за їхні життя борються медики.

Загалом, за його словами, з початку доби окупанти випустили по Одеській області дев’ять балістичних ракет "Іскандер-М", з яких вдалося збити не всі. Унаслідок ранкової атаки, як зазначив Харлов, травми отримали двоє цивільних.

У ніч проти 10 квітня Росія завдала ударів по об'єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури Одеси.

Вранці того ж дня російські окупаційні війська повторно вдарили по даних об’єктах.

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