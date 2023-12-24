В Одессе слышали несколько взрывов, перед этим сообщали об угрозе ракетного удара
Памятник Дюку в Одессе в противоракетном мундире (Фото - EPA)

В Одессе около 21:30 прозвучали несколько громких взрывов, сообщили источники LIGA.net в городе. 

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Перед этим прошло оповещение об угрозе российского ракетного удара. 

Уже после звуков взрывов военные сообщили о движении нескольких групп "шахедов" в направлении Одесской области.   

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