В Одессе слышали несколько взрывов, перед этим сообщали об угрозе ракетного удара

Источники LIGA.net в Одессе сообщают о нескольких звуках, похожих на взрывы. Перед этим военные сообщали об угрозе ракетного удара РФ

Памятник Дюку в Одессе в противоракетном мундире (Фото - EPA)

В Одессе около 21:30 прозвучали несколько громких взрывов, сообщили источники LIGA.net в городе.

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Перед этим прошло оповещение об угрозе российского ракетного удара.

Уже после звуков взрывов военные сообщили о движении нескольких групп "шахедов" в направлении Одесской области.

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