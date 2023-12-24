В Одесі чули кілька вибухів, перед тим повідомляли про загрозу ракетного удару

Джерела LIGA.net в Одесі повідомляють про кілька звуків, схожих на вибухи. Перед цим військові повідомляли про загрозу ракетного удару РФ

Пам'ятник Дюку в Одесі у протиракетному мундирі (Фото - EPA)

В Одесі близько 21:30 пролунало кілька гучних вибухів, повідомили джерела LIGA.net у місті.

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Перед цим пройшло сповіщення про загрозу російського ракетного удару.

Вже після звуків вибухів військові повідомили про рух кількох груп "шахедів" у напрямку Одеської області.

21:44. Сили ППО повідомляють про ймовірне знищення над Одесою російської ракети С-300.

22:19.Чергове попередження Повітряних сил про кілька груп "шахедів" у напрямку до Одеси.

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