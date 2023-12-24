В Одесі чули кілька вибухів, перед тим повідомляли про загрозу ракетного удару
Сергій Бережний
публіцист
Артем Джеріпа
Редактор новин
В Одесі близько 21:30 пролунало кілька гучних вибухів, повідомили джерела LIGA.net у місті.
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Перед цим пройшло сповіщення про загрозу російського ракетного удару.
Вже після звуків вибухів військові повідомили про рух кількох груп "шахедів" у напрямку Одеської області.
21:44. Сили ППО повідомляють про ймовірне знищення над Одесою російської ракети С-300.
22:19.Чергове попередження Повітряних сил про кілька груп "шахедів" у напрямку до Одеси.
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