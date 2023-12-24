Повітряні сили збили ще один Су-34 на Маріупольському напрямку
Ще один винищувач-бомбардувальник Су-34 окупантів збитий на Маріупольському напрямку. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
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"Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром – не повернувся", – написав командувач.
Він також повідомив, що перевіряється інформація про ураження Су-30 окупантів на Одеському напрямку, проте достовірних даних наразі немає.
22 грудня було підтверджено, що ВСУ збили одразу три Су-34.
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- 2 листопада Сили оборони знищили ще один Су-25 – уже сьомий.