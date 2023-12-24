Воздушные силы сбили еще один Су-34 на Мариупольском направлении

Еще один истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупантов сбит на Мариупольском направлении, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ

Су-34 надБалтикой (Фото - Минобороны Великобритании)

Еще один истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупантов сбит на Мариупольском направлении.Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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"Подтверждено поражение нашим ЗРК истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром – не вернулся", – написал командующий.

Инфографика – ПС ЗСУ

Он также сообщил, что проверяется информация о поражении Су-30 оккупантов на Одесском направлении, однако достоверных данных пока нет.

22 декабря было подтверждено, что ВСУ сбили сразу три Су-34.