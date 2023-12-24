Воздушные силы сбили еще один Су-34 на Мариупольском направлении
Еще один истребитель-бомбардировщик Су-34 оккупантов сбит на Мариупольском направлении.Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
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"Подтверждено поражение нашим ЗРК истребителя-бомбардировщика Су-34 на Мариупольском направлении! На аэродром – не вернулся", – написал командующий.
Он также сообщил, что проверяется информация о поражении Су-30 оккупантов на Одесском направлении, однако достоверных данных пока нет.
22 декабря было подтверждено, что ВСУ сбили сразу три Су-34.
- 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25. 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.
- 20 октября появилось видео уничтожение днем ранее российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки.
- 29 октября под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет.
- 30 октября в районе Авдеевки украинские воины сбили очередной российский штурмовик Су-25 – шестой уничтоженный самолет с 10 октября.
- 2 ноября Силы обороны уничтожили еще один Су-25 – уже седьмой.