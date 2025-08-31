В Одесской области в Черном море поврежден сухогруз – сдетонировало неизвестное устройство

На борту судна не было груза, экипаж не пострадал

Судно NS PRIDE (Фото: vesselfinder.com)

В Одесской области гражданский сухогруз под флагом Белиза (страна в Центральной Америке) подорвался в Черном море. Экипаж жив, повреждения незначительные, сообщили Reuters два неназванных собеседника.

Судно NS PRIDE подорвалось недалеко от морского порта Черноморск. Повреждения не помешали сухогрузу продолжить движение. На момент инцидента груза на борту не было.

Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии Суспільному подтвердил, сто судно подорвалось на неустановленном взрывном устройстве. По его словам, из-за российских атак в море большое количество взрывоопасных предметов.

"Мы делаем все необходимое для того, чтобы максимально обеспечить соответствующий уровень гражданского судоходства безопасным. Однако, несмотря на это, иногда подобные инциденты могут иметь место", – сказал Плетенчук.