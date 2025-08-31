В Одеській області в Чорному морі пошкоджено суховантаж – здетонував невідомий пристрій
В Одеській області цивільний суховантаж під прапором Белізу (країна в Центральній Америці) підірвався в Чорному морі. Екіпаж живий, пошкодження незначні, повідомили Reuters два неназвані співрозмовники.
Судно NS PRIDE підірвалося неподалік морського порту Чорноморськ. Пошкодження не завадили суховантажу далі продовжити рух. На момент інциденту вантажу на борту не було.
Спікер Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному підтвердив, що судно підірвалося на невстановленому вибуховому пристрої. За його словами, через російські атаки в морі велика кількість вибухонебезпечних предметів.
"Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Однак, попри це, іноді подібні інциденти можуть мати місце", – сказав Плетенчук.
- 20 серпня російські дрони вдарили по припортовій інфраструктурі Ізмаїла. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення, сталися пожежі.
- 31 серпня Росія вдарила дронами по енергетиці Чорноморська, майже 30 000 людей без світла, воду подають за розкладом.
Коментарі (0)