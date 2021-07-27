В Офисе генпрокурора говорят, что не могут уволить Мамедова по собственному желанию

В Офисе генпрокурора подтвердили, что замгенпрокурора Гюндуз Мамедов написал заявление об увольнении по собственному желанию, но отметили, что не могут его уволить до завершения дисциплинарного производства против него. Об этом LIGA.net сообщили в ОГП.

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Согласно сообщению, это производство открыто 6 июля. Сейчас Кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб рассматривает обращение об освобождении Мамедова с админдолжности "в связи с отказом в предоставлении допуска к государственной тайне".

На последнем заседании комиссии 22 июля адвокаты Мамедова, по данным ОГП, заявили ходатайство о переносе рассмотрения в связи с тем, что их клиент находится на больничном. Следующее заседание дисциплинарной комиссии назначено на 2 августа.

"Весь период после открытия дисциплинарного производства Гюндуз Мамедов находился на больничном, после этого был в отпуске за границей, сейчас снова находится на больничном", – сообщили в ОГП.

Там отметили, что, согласно закону о прокуратуре, Мамедов не может быть уволен "до завершения дисциплинарного производства".

Адвокат Маси Найем, который представляет интересы Мамедова пояснил LIGA.net , что ОГП безосновательно не продлило доступ прокурора к гостайне. При этом прокурор не может выполнять свои обязанности без такого доступа.

"А дисциплинарная комиссия должна все рассмотреть и сказать: мы считаем, вывод такой, что без доступа к гостайне он не может выполнять свои полномочия. Этого вывода будет достаточно, чтобы его уволили по выводу дисциплинарной комиссии", – сказал Найем.

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов , Валерия Кондратова

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