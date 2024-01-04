В оккупации больницы переполнены российскими ранеными: "легким" отказывают в лечении – ГУР

В ГУР сообщили, что проблемой для российской армии стали предусмотренные реабилитационные отпуска для оккупантов из-за массового дезертирства

Российский солдат (Фото: ресурс оккупантов)

На временно оккупированных территориях Украины гражданские больницы переполнены российскими ранеными. Однако захватчикам, которые получили легкие ранения, отказывают в лечении. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В разведке сообщили, что россияне не могут справиться с потоком санитарных потерь среди личного состава. Также гражданские больницы в оккупации, которые они используют как военные госпитали, переполнены.

В ГУР отметили, что лишение базовых медицинских потребностей гражданского населения в оккупации и перевод лечебных учреждений под военные нужды российской армии не дало результата.

Поэтому российское командование решило отказывать в лечении оккупантам с легкими ранениями.

Читайте также: Россия распространяет фейки об обмене пленными 3 января. Украина призывает не верить

Тем, кто получил ранения средней тяжести, пытаются оказывать помощь, а "тяжелых" отправляют на лечение в РФ, но "доезжают не все".

"Острой проблемой для российской оккупационной армии также стали предусмотренные после ранений реабилитационные отпуска для оккупантов. Факты невозвращения с "реабилитации" обусловили решение отменить такие отпуска вообще – еще один метод, которым российское оккупационное командование пытается прекратить массовое дезертирство", – добавили в пресс-службе.

14 декабря 2023 года управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило, что российские оккупанты использовали пленных украинских военных в качестве "живого щита".

19 декабря стало известно, что во временно оккупированной Луганской области россияне начали вербовать "кадетов" из фейкового учебно-воспитательного комплекса имени космонавта Г.Т. Берегового.

22 декабря на временно оккупированной территории Херсонской области россияне расстреляли подростка на глазах его семьи.

Читайте также: Появились фотографии из Работина. Село освободили от оккупантов в августе 2023 года – фото, карта