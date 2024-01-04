В окупації лікарні переповнені російськими пораненими: "легким" відмовляють у лікуванні – ГУР

У ГУР повідомили, що проблемою для російської армії стали передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для окупантів через масове дезертирство

Російський солдат (Фото: ресурс окупантів)

На тимчасово окупованих територіях України цивільні лікарні переповнені російськими пораненими. Але загарбникам, які зазнали легких поранень, відмовляють у лікуванні. Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У розвідці повідомили, що росіяни не можуть впоратись із потоком санітарних втрат серед особового складу. Також цивільні лікарні в окупації, які вони використовують як військові госпіталі, переповнені.

У ГУР зауважили, що позбавлення базових медичних потреб цивільного населення в окупації та переведення лікувальних закладів під військові потреби російської армії не дало результату.

Відтак російське командування вирішило відмовляти у лікуванні окупантам із легкими пораненнями.

Читайте також: Росія поширює фейки про обмін полоненими 3 січня. Україна закликає не вірити

Тим, хто зазнав поранень середньої тяжкості, намагаються надавати допомогу, а "важких" відправляють на лікування до РФ, проте "доїжджають не всі".

"Гострою проблемою для російської окупаційної армії також стали передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для окупантів. Факти неповернення з "реабілітації" зумовили рішення скасувати такі відпустки взагалі – ще один метод, яким російське окупаційне командування намагається припинити масове дезертирство", – додали у розвідці.

14 грудня 2023 року управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило, що російські окупанти використали полонених українських військових як "живий щит".

19 грудня стало відомо, що на тимчасово окупованій Луганщині росіяни почали вербувати "кадетів" з фейкового навчально-виховного комплексу імені космонавта Г.Т. Берегового.

22 грудня на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни розстріляли підлітка на очах його родини.

Читайте також: З'явилися світлини з Роботиного. Село звільнили від окупантів у серпні 2023 року – фото, мапа