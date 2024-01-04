В окупації лікарні переповнені російськими пораненими: "легким" відмовляють у лікуванні – ГУР
На тимчасово окупованих територіях України цивільні лікарні переповнені російськими пораненими. Але загарбникам, які зазнали легких поранень, відмовляють у лікуванні. Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки.
У розвідці повідомили, що росіяни не можуть впоратись із потоком санітарних втрат серед особового складу. Також цивільні лікарні в окупації, які вони використовують як військові госпіталі, переповнені.
У ГУР зауважили, що позбавлення базових медичних потреб цивільного населення в окупації та переведення лікувальних закладів під військові потреби російської армії не дало результату.
Відтак російське командування вирішило відмовляти у лікуванні окупантам із легкими пораненнями.
Читайте також: Росія поширює фейки про обмін полоненими 3 січня. Україна закликає не вірити
Тим, хто зазнав поранень середньої тяжкості, намагаються надавати допомогу, а "важких" відправляють на лікування до РФ, проте "доїжджають не всі".
"Гострою проблемою для російської окупаційної армії також стали передбачені після поранень реабілітаційні відпустки для окупантів. Факти неповернення з "реабілітації" зумовили рішення скасувати такі відпустки взагалі – ще один метод, яким російське окупаційне командування намагається припинити масове дезертирство", – додали у розвідці.
- 14 грудня 2023 року управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило, що російські окупанти використали полонених українських військових як "живий щит".
- 19 грудня стало відомо, що на тимчасово окупованій Луганщині росіяни почали вербувати "кадетів" з фейкового навчально-виховного комплексу імені космонавта Г.Т. Берегового.
- 22 грудня на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни розстріляли підлітка на очах його родини.
Читайте також: З'явилися світлини з Роботиного. Село звільнили від окупантів у серпні 2023 року – фото, мапа