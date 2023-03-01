В оккупированном Крыму прозвучал "звук, похожий на взрыв" – видео

Издание Крым.Реалии со ссылкой на жителей Южного берега временно оккупированного Крыма сообщает о "громком звуке, который был похож на взрыв".

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В частности, о звуке сообщили жители Ялты, Бахчисарая и Гурзуфа.

Появилось видео, на котором, предположительно, зафиксирован похожий на взрыв звук в Бахчисарае. Его опубликовали Telegram-каналы "Крымский ветер" и "Бахчисарай – Україна"

Советник кремлевской марионетки Сергея Аксенова, который называет себя "главой Крыма", Олег Крючков написал в Telegram: "Все должны понимать, что мы живем в другой реальности, где самолеты переходят на сверхзвук, работает ПВО и РЭБ".

При этом он не уточнил, что именно это был за звук.

28 февраля на нефтебазе Роснефти в Туапсе произошел взрыв с последующим пожаром. Нефтебазу атаковали беспилотники.

В тот же день в нескольких российских регионах на разных радиостанциях и телеканалах прозвучало объявление о воздушной тревоге. В МЧС РФ заявили о взломе серверов. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге временно не принимал самолеты из-за неизвестного воздушного объекта.

Кроме того, российские СМИ сообщили о падении беспилотника в Коломенском районе Подмосковья рядом с объектом, принадлежащим Газпрому.

Вадим Ребрина

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