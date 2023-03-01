В оккупированном Крыму прозвучал "звук, похожий на взрыв" – видео
01.03.2023, 21:47
Скриншот с видео
Издание Крым.Реалии со ссылкой на жителей Южного берега временно оккупированного Крыма сообщает о "громком звуке, который был похож на взрыв".
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В частности, о звуке сообщили жители Ялты, Бахчисарая и Гурзуфа.
Появилось видео, на котором, предположительно, зафиксирован похожий на взрыв звук в Бахчисарае. Его опубликовали Telegram-каналы "Крымский ветер" и "Бахчисарай – Україна"
Советник кремлевской марионетки Сергея Аксенова, который называет себя "главой Крыма", Олег Крючков написал в Telegram: "Все должны понимать, что мы живем в другой реальности, где самолеты переходят на сверхзвук, работает ПВО и РЭБ".
При этом он не уточнил, что именно это был за звук.
- 28 февраля на нефтебазе Роснефти в Туапсе произошел взрыв с последующим пожаром. Нефтебазу атаковали беспилотники.
- В тот же день в нескольких российских регионах на разных радиостанциях и телеканалах прозвучало объявление о воздушной тревоге. В МЧС РФ заявили о взломе серверов. Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге временно не принимал самолеты из-за неизвестного воздушного объекта.
- Кроме того, российские СМИ сообщили о падении беспилотника в Коломенском районе Подмосковья рядом с объектом, принадлежащим Газпрому.
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