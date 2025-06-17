В ООН раскритиковали предложение РФ обменять украинских детей на своих военнопленных

Спикер генсека отметил, что гражданские "не должны использоваться как разменная монета"

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Гражданские лица, в том числе и дети, не должны использоваться как объект торга, подчеркнул заместитель спикера генерального секретаря ООН Фархан Хак в комментарии Укринформу. Таким образом чиновник отреагировал на предложение Москвы обменивать похищенных украинских детей на своих военнопленных, о котором накануне рассказал президент Владимир Зеленский.

"Очевидно, что все невинные гражданские лица, включая невинных детей, не должны использоваться как разменная монета", – заявил Хак.

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Он отметил, что это касается любых конфликтов в мире.

В ООН неоднократно акцентировали, что депортация детей во время конфликта – это нарушение международного гуманитарного права.

Накануне президент Зеленский сообщил, что россияне предлагали обменивать украинских детей на своих военнопленных. Глава государства подчеркнул, что предложение оккупантов – вне понимания и вне международного права.