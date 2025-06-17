В ООН раскритиковали предложение РФ обменять украинских детей на своих военнопленных
Гражданские лица, в том числе и дети, не должны использоваться как объект торга, подчеркнул заместитель спикера генерального секретаря ООН Фархан Хак в комментарии Укринформу. Таким образом чиновник отреагировал на предложение Москвы обменивать похищенных украинских детей на своих военнопленных, о котором накануне рассказал президент Владимир Зеленский.
"Очевидно, что все невинные гражданские лица, включая невинных детей, не должны использоваться как разменная монета", – заявил Хак.
Он отметил, что это касается любых конфликтов в мире.
В ООН неоднократно акцентировали, что депортация детей во время конфликта – это нарушение международного гуманитарного права.
Накануне президент Зеленский сообщил, что россияне предлагали обменивать украинских детей на своих военнопленных. Глава государства подчеркнул, что предложение оккупантов – вне понимания и вне международного права.
- 2 июня Зеленский сообщил, что во время переговоров в Стамбуле российская делегация признала, что РФ похитила украинских детей.
- 5 июня первый заместитель главы МИД Кислица сообщил, что руководитель российской делегации Мединский во время переговоров цинично заявлял, что у России "есть пару десятков, может, сотня украинских детей". При этом, сам же соратник Путина подтверждал, что получил от Украины список из 339 детей похищенных детей.
- По данным уполномоченного по правам человека Лубинца, по состоянию на октябрь 2024 года оккупанты похитили из Украины более 20 000 детей. Еще 1,5 млн детей могут быть депортированы.