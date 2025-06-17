В ООН розкритикували пропозицію РФ обміняти українських дітей на своїх військовополонених
Цивільні особи, у тому числі й діти, не повинні використовуватися як об’єкт торгу, наголосив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак у коментарі Укрінформу. У такий спосіб чиновник відреагував на пропозицію Москви обмінювати викрадених українських дітей на своїх військовополонених, про яку напередодні розповів президент Володимир Зеленський.
"Очевидно, що всі невинні цивільні особи, включно з невинними дітьми, не повинні використовуватися як розмінна монета", – заявив Гак.
Він зауважив, що це стосується будь-яких конфліктів у світі.
В ООН неодноразово акцентували, що депортація дітей під час конфлікту – це порушення міжнародного гуманітарного права.
Напередодні президент Зеленський повідомив, що росіяни пропонували обмінювати українських дітей на своїх військовополонених. Глава держави підкреслив, що пропозиція окупантів – поза розумінням та поза межами міжнародного права.
- 2 червня Зеленський повідомив, що під час переговорів у Стамбулі російська делегація визнала, що РФ викрала українських дітей.
- 5 червня перший заступник глави МЗС Кислиця повідомив, що керівник російської делегації Мединський під час перемовин цинічно заявляв, що в Росії "є пару десятків, може, сотня українських дітей". При цьому, сам же соратник Путіна підтверджував, що отримав від України список із 339 дітей викрадених дітей.
- За даними уповноваженого з прав людини Лубінця, станом на жовтень 2024 року окупанти викрали з України понад 20 000 дітей. Ще 1,5 млн дітей можуть бути депортовані.