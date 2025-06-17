В ООН розкритикували пропозицію РФ обміняти українських дітей на своїх військовополонених

Речник генсека зазначив, що цивільні "не повинні використовуватися як розмінна монета"

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Цивільні особи, у тому числі й діти, не повинні використовуватися як об’єкт торгу, наголосив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак у коментарі Укрінформу. У такий спосіб чиновник відреагував на пропозицію Москви обмінювати викрадених українських дітей на своїх військовополонених, про яку напередодні розповів президент Володимир Зеленський.

"Очевидно, що всі невинні цивільні особи, включно з невинними дітьми, не повинні використовуватися як розмінна монета", – заявив Гак.

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Він зауважив, що це стосується будь-яких конфліктів у світі.

В ООН неодноразово акцентували, що депортація дітей під час конфлікту – це порушення міжнародного гуманітарного права.

Напередодні президент Зеленський повідомив, що росіяни пропонували обмінювати українських дітей на своїх військовополонених. Глава держави підкреслив, що пропозиція окупантів – поза розумінням та поза межами міжнародного права.