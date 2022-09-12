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В освобожденном селе в Харьковской области нашли тела четырех местных со следами пыток

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 17:19
В освобожденном селе в Харьковской области нашли тела четырех местных со следами пыток - Фото
Фото: ОГП

В освобожденном селе Железнодорожное Харьковской области выявлены тела четырех местных жителей со следами пыток. По предварительной версии следствия, их убили российские оккупанты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК).

В ОГП рассказали, что после деоккупации Железнодорожного местные жители сообщили о том, что военнослужащие РФ убили их односельчан.

11 сентября правоохранители обнаружили четыре тела со следами пыток. Три из них похоронены на территории домовладений, еще одно было закопано на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала.

"По предварительной версии следствия потерпевших убили российские военные во время оккупации населенного пункта", – сказано в сообщении.

Тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Вадим Ребрина
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харьковская область ОГП железнодорожное
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