В Париже задержан россиянин, готовивший провокации на Олимпиаде – расследование

Задержанный Кирилл Грязнов находится под стражей во Франции, ему грозит до 30 лет лишения свободы, говорится в расследовании

Париж (Иллюстративное фото: Ali Haider/EPA)

19 июля Париже задержали 40-летнего повара россиянина Кирилла Грязнова за попытку сорвать открытие Олимпиады. Ему грозит 30 лет за решеткой. Об этом говорится в совместном расследовании изданий The Insider, Der Spiegel и Le Monde.

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Издания рассказали, что 40-летний уроженец Перми Кирилл Грязнов якобы был завербован российскими спецслужбами для провокаций на Олимпийских играх во Франции.

В расследовании утверждают – о цели своей поездки в Париж Грязнов проговорился в пьяном разговоре в аэропорту, чем привлек к себе внимание спецслужб.

Какие именно провокации планировал Грязнов в Париже, публично не разглашается. Однако, по данным собеседников Le Parisien, речь могла идти о "масштабном проекте" с "серьезными последствиями".

Также по данным журналистов, в квартире у задержанного обнаружили удостоверение ФСБ. Грязнов раскрыл себя в мае на болгарском курорте Свети-Влас.

По данным журналистов, до переезда во Францию 2010 Грязнов занимался юриспруденцией, а после переезда стал поваром и работал в мишленовском ресторане в Куршевеле.

В 2012 году он вернулся в Россию и сообщил хозяйке своей парижской квартиры, что теперь работает "на государство", рассказали в расследовании.

В мае 2024 года Грязнов пытался улететь из Стамбула в Париж, но не попал на рейс, потому что был сильно пьян. После чего, как пишет The Insider, отправился во Францию через Болгарию, где в пьяном разговоре со случайными людьми угрожал, что Франция "надолго запомнит эту Олимпиаду".

Чтобы доказать свою причастность к спецслужбам, он показывал собеседникам какое-то удостоверение и отчитывался по телефону, что для выполнения какой-то задачи нанял "человека из Кишинева", отметили журналисты.

По данным расследования, он был арестован 21 июля в его квартире на улице Сен-Дени в центре Парижа и предъявлен обвинения в разведывательной деятельности в интересах иностранного государства с целью разжигания военных действий во Франции.

По данным парижской прокуратуры, во время ареста у него нашли определенные "дипломатические материалы" и удостоверение, указывающее на его принадлежность к "подразделению V" российских спецслужб.

Журналисты отметили, что связь Грязнова со спецслужбами подтверждает переписку, в которой знакомые просят ее установить личность сотрудника ФСБ и сына офицера российского Минобороны.

Сейчас Кирилл Грязнов находится под стражей во Франции, ему грозит до 30 лет лишения свободы, добавили журналисты.

4 апреля Макрон заявил , что "не сомневается" в том, что Россия "нацелится" на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года, не уточнив, что имеет в виду.

31 мая французские полицейские задержали 18-летнего уроженца Чечни, который якобы планировал устроить теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады.

21 июля Дарманен рассказал, что Франция отказала некоторым российским журналистам в освещении Олимпийских игр "по осторожности".

В общей сложности к Олимпиаде не допустили около 1000 человек, подозреваемых в шпионаже.

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