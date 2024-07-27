У Парижі затримали росіянина, який готував провокації на Олімпіаді – розслідування

Затриманий Кирило Грязнов перебуває під вартою у Франції, йому загрожує до 30 років позбавлення волі, йдеться у розслідуванні

Париж (Ілюстративне фото: Ali Haider/EPA)

19 липня Парижі затримали 40-річного кухаря росіянина Кирила Грязнова за спробу зірвати відкриття Олімпіади. Йому загрожує 30 років за ґратами. Про це йдеться у спільному розслідуванні видань The Insider, Der Spiegel і Le Monde

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Видання розповіли, що 40-річний уродженець Пермі Кирило Грязнов начебто був завербований російськими спецслужбами для провокацій на Олімпійських іграх у Франції.

У розслідуванні стверджують – про мету своєї поїздки до Парижа Грязнов прохопився в п'яній розмові в аеропорту, чим привернув до себе увагу спецслужб.

Які саме провокації планував Грязнов у Парижі, публічно не розголошується. Однак, за даними співрозмовників Le Parisien, могла йтися про "масштабний проєкт" із "серйозними наслідками".

Також за даними журналістів, у квартирі у затриманого виявили посвідчення ФСБ. Грязнов розкрив себе у травні на болгарському курорті Свєті-Влас.

За даними журналістів, до переїзду до Франції 2010 року Грязнов займався юриспруденцією, а після переїзду став кухарем і працював у мішленівському ресторані в Куршевелі.

У 2012 році він повернувся в Росію і повідомив господині своєї паризької квартири, що тепер працює "на державу", розповіли у розслідуванні.

У травні 2024 року Грязнов намагався полетіти зі Стамбула до Парижа, але не потрапив на рейс, тому що був сильно п'яний. Після чого, як пише The Insider, вирушив до Франції через Болгарію, де у п'яній розмові з випадковими людьми погрожував, що Франція "надовго запам'ятає цю Олімпіаду".

Щоб довести свою причетність до спецслужб, він показував співрозмовникам якесь посвідчення і звітував телефоном, що для виконання якогось завдання найняв "людину з Кишинева", зауважили журналісти.

За даними розслідування, його заарештували 21 липня в його квартирі на вулиці Сен-Дені в центрі Парижа та висунули обвинувачення в розвідувальній діяльності в інтересах іноземної держави з метою розпалювання військових дій у Франції.

За даними паризької прокуратури, під час арешту у нього знайшли певні "дипломатичні матеріали" і посвідчення, що вказує на його приналежність до "підрозділу V" російських спецслужб.

Журналісти зазначили, що зв'язок Грязнова зі спецслужбами підтверджує листування, в якому знайомі просять його встановити особу співробітника ФСБ і сина офіцера російського Міноборони.

Зараз Кирило Грязнов перебуває під вартою у Франції, йому загрожує до 30 років позбавлення волі, додали журналісти.

4 квітня Макрон заявив, що "не має сумнівів" у тому, що Росія "націлиться" на Олімпійські ігри в Парижі влітку 2024 року, не уточнивши, що має на увазі.

31 травня французькі поліціянти затримали 18-річного уродженця Чечні, який нібито планував влаштувати теракт під час футбольного турніру в межах Олімпіади.

21 липня Дарманен розповів, що Франція відмовила деяким російським журналістам у висвітленні Олімпійських ігор "з обережності".

Загалом до Олімпіади не допустили близько 1000 осіб, підозрюваних у шпіонажі.

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