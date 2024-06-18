В парламентском комитете Швейцарии поддержали непрямые поставки оружия в Украину

Швейцария – нейтральная страна. Она не оказывает Украине военную помощь, а также запрещает другим странам передавать ВСУ оружие ее производства

Парламент Швейцарии (Иллюстративное фото: Der Nationalrat)

В парламенте Швейцарии хотят разрешить непрямые поставки оружия в Украину – Комитет по вопросам политики безопасности государства предложил внести изменения в закон, который сейчас препятствует такому экспорту. Об этом сообщило издание Blick.

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Член Национального совета Швейцарии Зайлер Граф рассказала журналистам, что большинство членов комитета хотят внести изменения в действующее законодательство, чтобы позволить косвенный экспорт вооружения в Украину.

По ее словам, соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение Национального совета страны.

В СМИ отметили, что предложение о непрямых поставках оружия во время голосования в комитете поддержали 10 депутатов, еще 10 высказались "против", остальные четверо воздержались. Окончательное решение приняла глава комитета Зайлер Граф.

В то же время неизвестно, сохранится ли это большинство на пленарных заседаниях парламента и правительства страны.

В мае издание Bloomberg писало, что, несмотря на желание Швейцарии смягчить правила экспорта оружия, страна сохранит запрет на поставки в Украину.

Швейцария могла бы снять экспортные ограничения при "исключительных обстоятельствах" на ограниченное время, если это соответствует "интересам внешней политики или национальной безопасности", предлагали тогда в правительстве страны.

Несмотря на это, власти страны заявили, что не будут отменять соответствующих запретов для Украины. В частности, ранее Берн запрещал Германии, Испании и Дании отправлять свое вооружение Киеву.

СПРАВКА. Нейтралитет Швейцарии является одним из основных принципов внешней политики страны и провозглашает, что она не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Эта политика предназначена для "обеспечения внешней безопасности и поддержания мира". Швейцария имеет старейшую политику военного нейтралитета в мире — она не участвовала в войнах, с тех пор как ее нейтралитет был установлен Парижским договором 1815 года.

В июне 2023 года депутаты Швейцарии проголосовали против законопроекта "Lex Ukraine", который разрешал другим государствам передавать Украине оружие Берна.

Позже в Швейцарии отклонили запрос оборонной компании Ruag на продажу Украине через Германию 96 танков Leopard 1A5.

Позже, в декабре, швейцарские законодатели согласились предоставить правительству "больше гибкости" в вопросе экспорта оружия государства – от предварительных ограничений будут отступать в "исключительных случаях".

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