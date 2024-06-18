У парламентському комітеті Швейцарії підтримали непрямі постачання зброї до України

Швейцарія є нейтральною країною. Вона не надає Україні військової допомоги, а також забороняє іншим країнам передавати ЗСУ зброю швейцарського виробництва

Парламент Швейцарії (Ілюстративне фото: Der Nationalrat)

У парламенті Швейцарії хочуть дозволити непряме постачання зброї до України – Комітет із питань політики безпеки держави запропонував внести зміни до закону, який зараз перешкоджає такому експорту. Про це повідомило видання Blick.

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Членкиня Національної ради Швейцарії Зайлер Граф розповіла журналістам, що більшість членів комітету хочуть внести зміни до чинного законодавства, аби дозволити непрямий експорт озброєння до України.

За її словами, відповідний законопроєкт винесуть на розгляд Національної ради країни.

У ЗМІ зазначили, що пропозицію щодо непрямого постачання зброї під час голосування у комітеті підтримали 10 депутатів, ще 10 висловилися "проти", інші четверо утрималися. Остаточне рішення ухвалила голова комітету Зайлер Граф.

Водночас невідомо, чи збережеться ця більшість на пленарних засіданнях парламенту та уряду країни.

У травні видання Bloomberg писало, що попри бажання Швейцарії пом'якшити правила експорту зброї, країна збереже заборону на постачання в Україну.

Швейцарія могла б зняти експортні обмеження за "виняткових обставин" на обмежений час, якщо це відповідає "інтересам зовнішньої політики або національної безпеки", пропонували тоді в уряді держави.

Попри це влада країни заявила, що не скасовуватиме відповідних заборон для України. Зокрема, раніше Берн вже забороняв Німеччині, Іспанії й Данії відправляти своє озброєння Києву.

ДОВІДКА. Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни і проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Ця політика призначена для "забезпечення зовнішньої безпеки та підтримання миру". Швейцарія має найстарішу політику військового нейтралітету у світі — вона не брала участі у війнах, відколи її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.

У червні 2023 року депутати Швейцарії проголосували проти законопроєкту "Lex Ukraine", який дозволяв іншим державам передавати Україні зброю Берну.

Згодом у Швейцарії відхилили запит оборонної компанії Ruag на продаж Україні через Німеччину 96 танків Leopard 1A5.

Пізніше, у грудні, швейцарські законодавці погодились надати уряду "більше гнучкості" у питанні експорту зброї держави – від попередніх обмежень відступатимуть у "виняткових випадках".

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