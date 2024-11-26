В Пентагоне отрицают присутствие военных КНДР в Украине: что известно
Соединенные Штаты заявили, что пока нет никаких доказательств, что северокорейские военные находятся на территории Украины. Об этом во время брифинга в Вашингтоне сообщила заместительница спикера Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, северокорейские солдаты находятся в Курской области России, но нет информации об их движении в Украину.
Журналисты также спросили о возможной гибели 500 военных КНДР во время удара украинских сил в Курской области. Сингх отметила, что США не могут подтвердить эти данные.
"Мы не можем независимо подтвердить потери среди северокорейских военных. То, что известно сейчас, – они находятся в этом регионе и, безусловно, готовы вступить в боевые действия. Но конкретные данные о погибших пока отсутствуют", – подытожила представительница Пентагона.
- 4 ноября 2024 года президент Зеленский заявил, что Россия перебросила в Курскую область около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи.
- 22 ноября собеседник LIGA.net в Генштабе сообщил, что ВСУ контролируют в Курской области на 500 кв. км меньше.
- 23 ноября Global Defense Corp сообщил, что в Курской области убиты 500 солдат КНДР и российский генерал.
- В тот же день Зеленский заявил, что Путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до 20 января 2025 года, то есть до инаугурации Трампа.