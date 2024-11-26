В Пентагоне отрицают присутствие военных КНДР в Украине: что известно

Нет доказательств участия военных КНДР в боевых действиях в Украине, отмечают в Пентагоне

Сабрина Сингх (Фото: EPA)

Соединенные Штаты заявили, что пока нет никаких доказательств, что северокорейские военные находятся на территории Украины. Об этом во время брифинга в Вашингтоне сообщила заместительница спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, северокорейские солдаты находятся в Курской области России, но нет информации об их движении в Украину.

Журналисты также спросили о возможной гибели 500 военных КНДР во время удара украинских сил в Курской области. Сингх отметила, что США не могут подтвердить эти данные.

"Мы не можем независимо подтвердить потери среди северокорейских военных. То, что известно сейчас, – они находятся в этом регионе и, безусловно, готовы вступить в боевые действия. Но конкретные данные о погибших пока отсутствуют", – подытожила представительница Пентагона.