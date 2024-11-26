У Пентагоні заперечують присутність військових КНДР в Україні: що відомо
Сполучені Штати заявили, що наразі немає жодних доказів, що північнокорейські військові перебувають на території України. Про це під час брифінгу у Вашингтоні повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
За її словами, північнокорейські солдати розміщені у Курській області Росії, але немає інформації про їхній рух до України.
Журналісти також запитали про можливу загибель 500 військових КНДР під час удару українських сил у Курській області. Сінгх зазначила, що США не можуть підтвердити ці дані.
"Ми не можемо незалежно підтвердити втрати серед північнокорейських військових. Те, що відомо наразі, – вони перебувають у цьому регіоні та, безумовно, готові вступити у бойові дії. Але конкретні дані про загиблих наразі відсутні", – підсумувала речниця Пентагону.
- 4 листопада 2024 року президент Зеленський заявив, що Росія перекинула у Курську область близько 11 000 військовослужбовців з Північної Кореї.
- 22 листопада співрозмовник LIGA.net у Генштабі повідомив, що ЗСУ контролюють у Курській області на 500 кв. км менше.
- 23 листопада Global Defense Corp повідомив, що у Курській області вбито 500 солдатів КНДР і російського генерала.
- Того самого дня, Зеленський заявив, що Путін наказав витіснити ЗСУ із Курської області до 20 січня 2025 року, тобто до інавгурації Трампа.