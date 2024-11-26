У Пентагоні заперечують присутність військових КНДР в Україні: що відомо

Немає доказів участі військових КНДР у бойових діях в Україні, зазначають у Пентагоні

Сабріна Сінгх (Фото: EPA)

Сполучені Штати заявили, що наразі немає жодних доказів, що північнокорейські військові перебувають на території України. Про це під час брифінгу у Вашингтоні повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, північнокорейські солдати розміщені у Курській області Росії, але немає інформації про їхній рух до України.

Журналісти також запитали про можливу загибель 500 військових КНДР під час удару українських сил у Курській області. Сінгх зазначила, що США не можуть підтвердити ці дані.

"Ми не можемо незалежно підтвердити втрати серед північнокорейських військових. Те, що відомо наразі, – вони перебувають у цьому регіоні та, безумовно, готові вступити у бойові дії. Але конкретні дані про загиблих наразі відсутні", – підсумувала речниця Пентагону.