В Пхеньяне заявили, что США должны признать ядерную программу Северной Кореи

Если Штаты не смогут принять изменившуюся реальность, то встреча КНДР и США останется "надеждой", заявила Ким Ё Чжон

Ким Ё Чжон (Фото: Luong Thai Linh/EPA)

Северная Корея призвала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа принять новую ядерную реальность. С соответствующим заявлением выступила сестра диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, передает северокорейское государственное агентство KCNA.

По ее словам, Вашингтон должен признать, что реальность изменилась со времени встреч президента США и диктатора Северной Кореи в прошлом, и ни один будущий диалог не положит конец ядерной программе КНДР.

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"Признание необратимости позиции КНДР как государства, обладающего ядерным оружием, и непреодолимый факт того, что ее возможности и геополитическая среда радикально изменились, должно быть предпосылкой для прогнозирования и обдумывания всего будущего", – заявила чиновница.

Ким отметила, что "никто не может отрицать реальность". Она добавила, что личные отношения между главой КНДР и действующим президентом США "не являются плохими".

"Однако, если личные отношения между высшим руководством КНДР и США должны служить цели денуклеаризации, это можно интерпретировать не что иное, как насмешки с другой стороны", – акцентировала сестра диктатора.

Если Штаты не смогут принять изменившуюся реальность, то встреча КНДР и США останется "надеждой" для Вашингтона, считает Ким.