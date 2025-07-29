В Пхеньяне заявили, что США должны признать ядерную программу Северной Кореи
Северная Корея призвала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа принять новую ядерную реальность. С соответствующим заявлением выступила сестра диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, передает северокорейское государственное агентство KCNA.
По ее словам, Вашингтон должен признать, что реальность изменилась со времени встреч президента США и диктатора Северной Кореи в прошлом, и ни один будущий диалог не положит конец ядерной программе КНДР.
"Признание необратимости позиции КНДР как государства, обладающего ядерным оружием, и непреодолимый факт того, что ее возможности и геополитическая среда радикально изменились, должно быть предпосылкой для прогнозирования и обдумывания всего будущего", – заявила чиновница.
Ким отметила, что "никто не может отрицать реальность". Она добавила, что личные отношения между главой КНДР и действующим президентом США "не являются плохими".
"Однако, если личные отношения между высшим руководством КНДР и США должны служить цели денуклеаризации, это можно интерпретировать не что иное, как насмешки с другой стороны", – акцентировала сестра диктатора.
Если Штаты не смогут принять изменившуюся реальность, то встреча КНДР и США останется "надеждой" для Вашингтона, считает Ким.
- В ноябре 2024 года Reuters писало, что окружение Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Кимом, что может помочь уменьшить риск конфликта.
- 24 января 2025 года Трамп заявлял о намерении связаться с диктатором Северной Кореи, однако временные рамки не уточнил.
- 1 апреля Трамп вновь заявил, что планирует контакты с Северной Кореей "в какой-то момент" и сказал, что диктатор КНДР "умный парень".
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