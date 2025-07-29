У Пхеньяні заявили, що США мають визнати ядерну програму Північної Кореї
Північна Корея закликала президента Сполучених Штатів Дональда Трампа прийняти нову ядерну реальність. З відповідною заявою виступила сестра диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина і заступниця завідувача відділу пропаганди та агітації Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон, передає північнокорейське державне агентство KCNA.
За її словами, Вашингтон має визнати, що реальність змінилася з часу зустрічей президента США та диктатора Північної Кореї у минулому, і жоден майбутній діалог не покладе край ядерній програмі КНДР.
"Визнання незворотності позиції КНДР як держави, що володіє ядерною зброєю, та непереборний факт того, що її можливості й геополітичне середовище радикально змінилися, має бути передумовою для прогнозування й обмірковування всього майбутнього", – заявила посадовиця.
Кім зазначила, що "ніхто не може заперечувати реальність". Вона додала, що особисті стосунки між главою КНДР і чинним президентом США "не є поганими".
"Однак, якщо особисті стосунки між вищим керівництвом КНДР та США мають служити меті денуклеаризації, це можна інтерпретувати не що інше, як глузування з іншої сторони", – акцентувала сестра диктатора.
Якщо Штати не зможуть прийняти реальність, що змінилася, то зустріч КНДР і США залишиться "надією" для Вашингтона, вважає Кім.
- У листопаді 2024 року Reuters писало, що оточення Трампа обговорює можливість прямих переговорів із Кімом, що може допомогти зменшити ризик конфлікту.
- 24 січня 2025 року Трамп заявляв про намір зв'язатися з диктатором Північної Кореї, однак часовий проміжок не уточнив.
- 1 квітня Трамп знову заявив, що планує контакти з Північною Кореєю "в якийсь момент" і сказав, що диктатор КНДР "розумний хлопець".
Коментарі (0)