У Пхеньяні заявили, що США мають визнати ядерну програму Північної Кореї

Якщо Штати не зможуть прийняти реальність, що змінилася, то зустріч КНДР і США залишиться "надією", заявила Кім Йо Чжон

Кім Йо Чжон (Фото: Luong Thai Linh/EPA)

Північна Корея закликала президента Сполучених Штатів Дональда Трампа прийняти нову ядерну реальність. З відповідною заявою виступила сестра диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина і заступниця завідувача відділу пропаганди та агітації Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон, передає північнокорейське державне агентство KCNA.

За її словами, Вашингтон має визнати, що реальність змінилася з часу зустрічей президента США та диктатора Північної Кореї у минулому, і жоден майбутній діалог не покладе край ядерній програмі КНДР.

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"Визнання незворотності позиції КНДР як держави, що володіє ядерною зброєю, та непереборний факт того, що її можливості й геополітичне середовище радикально змінилися, має бути передумовою для прогнозування й обмірковування всього майбутнього", – заявила посадовиця.

Кім зазначила, що "ніхто не може заперечувати реальність". Вона додала, що особисті стосунки між главою КНДР і чинним президентом США "не є поганими".

"Однак, якщо особисті стосунки між вищим керівництвом КНДР та США мають служити меті денуклеаризації, це можна інтерпретувати не що інше, як глузування з іншої сторони", – акцентувала сестра диктатора.

Якщо Штати не зможуть прийняти реальність, що змінилася, то зустріч КНДР і США залишиться "надією" для Вашингтона, вважає Кім.