В полиции рассказали, сколько ветеранов осталось в Золотом

Вадим Троян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Из поселка Золотое Луганской области уехала большая часть ветеранов - остались только 10 человек. Об этом рассказал замглавы Национальной полиции Вадим Троян, передает hromadske.

Оставшиеся волонтеры-ветераны, говорит Троян, безоружны - оружие они вывезли в сопровождении полиции.

"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерскую дело, - пояснил он.

В полиции утверждают, что за последние двое суток в поселке внештатных ситуаций не возникало. Военные, пояснил Троян, выполняют свои задачи, Нацполиция - свои. В Золотом также находится взвод Нацгвардии - вместе с полицией охраняет общественный порядок.

26 октября было опубликовано видео , на котором президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Золотое общается с мужчиной в военной форме.

опубликовано видео Позже в штабе ООС заявили , что люди, с которыми общался президент, находятся в Золотом нелегально.

29 октября стало известно о начале разведения сил в Золотом. За ним наблюдают представители ОБСЕ при помощи патрулей и беспилотников. В тот же день в штаб пояснил, почему разведение началось, несмотря на информацию об обстрелах.

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