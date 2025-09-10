В Польше объявили ускоренный вызов военных теробороны
В части воеводств Польши объявили ускоренный вызов военных территориальной обороны из-за нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом сообщили войска территориальной обороны страны.
В объявлении говорится, что в связи с нарушением воздушного пространства Польши и работой наземных поисковых команд вводится сокращенное время потенциального вызова теробороновцев на сбор.
Военнослужащие Сил территориальной обороны могут получить повестку о немедленной явке:
→ в течение шести часов – в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах,
→ в течение 12 часов – в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах,
→ в течение менее чем 24 часов – в остальных воеводствах.
"Сохраняйте спокойствие и распространяйте сообщения только от военных и государственных служб. Если вы наткнетесь на обломки – не подходите и сообщите в полицию", – добавили войска территориальной обороны страны.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли аэропорты, а премьер-министр Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов.
- Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что российские дроны атаковали Польшу, и назвал это "актом войны".
- Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило сбивание "шахедов" и заявило об "акте агрессии" России.
Комментарии (0)