В Польше объявили ускоренный вызов военных теробороны

Из-за нарушения польского воздушного пространства и работы наземных поисковых команд время вызова теробороны сократили

Военные Польши (Иллюстративное фото: Flickr)

В части воеводств Польши объявили ускоренный вызов военных территориальной обороны из-за нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом сообщили войска территориальной обороны страны.

В объявлении говорится, что в связи с нарушением воздушного пространства Польши и работой наземных поисковых команд вводится сокращенное время потенциального вызова теробороновцев на сбор.

Военнослужащие Сил территориальной обороны могут получить повестку о немедленной явке:

→ в течение шести часов – в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах,

→ в течение 12 часов – в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах,

→ в течение менее чем 24 часов – в остальных воеводствах.

"Сохраняйте спокойствие и распространяйте сообщения только от военных и государственных служб. Если вы наткнетесь на обломки – не подходите и сообщите в полицию", – добавили войска территориальной обороны страны.