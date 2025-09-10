У Польщі оголосили пришвидшений виклик військових тероборони
У частині воєводств Польщі оголосили пришвидшений виклик військових територіальної оборони через порушення повітряного простору країни російськими дронами. Про це повідомили війська територіальної оборони країни.
В оголошенні йдеться, що у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі й роботою наземних пошукових команд вводиться скорочений час потенційного виклику тероборонівців на збір.
Військовослужбовці Сил територіальної оборони можуть отримати повістку про негайну явку:
→ протягом шести годин – у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах,
→ протягом 12 годин – у Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському й Малопольському воєводствах,
→ протягом менш ніж 24 годин – в решті воєводств не планується.
"Зберігайте спокій і поширюйте повідомлення лише від військових та державних служб. Якщо ви натрапите на уламки – не підходьте й повідомте поліцію", – додали війська територіальної оборони країни.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, а прем'єр-міністр Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.
- Конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив, що російські дрони атакували Польщу, і назвав це "актом війни".
- Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило збиття "шахедів" і заявило про "акт агресії" Росії.
