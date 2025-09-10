У Польщі оголосили пришвидшений виклик військових тероборони

Через порушення польського повітряного простору та роботу наземних пошукових команд час виклику тероборони скоротили

Військові Польщі (Ілюстративне фото: Flickr)

У частині воєводств Польщі оголосили пришвидшений виклик військових територіальної оборони через порушення повітряного простору країни російськими дронами. Про це повідомили війська територіальної оборони країни.

В оголошенні йдеться, що у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі й роботою наземних пошукових команд вводиться скорочений час потенційного виклику тероборонівців на збір.

Військовослужбовці Сил територіальної оборони можуть отримати повістку про негайну явку:

→ протягом шести годин – у Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському воєводствах,

→ протягом 12 годин – у Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському й Малопольському воєводствах,

→ протягом менш ніж 24 годин – в решті воєводств не планується.

"Зберігайте спокій і поширюйте повідомлення лише від військових та державних служб. Якщо ви натрапите на уламки – не підходьте й повідомте поліцію", – додали війська територіальної оборони країни.