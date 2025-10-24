В Польше отправили за решетку трех украинцев: устраивали пожары в Европе по заказу России

Пожар в IKEA в Польше (Фото: Mateusz Grochocki/East News)

В Польше трем украинцам, которых обвиняют в причастности к серии крупных пожаров в Европе, вынесли приговор. Им присудили от года до пяти лет за решеткой, передает RMF 24.

Польский суд 24 октября признал Сергея Р., Павла Т. и Владислава Я. виновными в совершении преступлений по заказу российской разведки в составе организованной преступной группы. А двое из них, Сергей и Павел, также были осуждены и за то, что препятствовали расследованию поджогов магазина IKEA в Вильнюсе в 2024 году.

"Все трое обвиняемых признаны виновными в участии (в разное время в 2023–2024 годах) в организованной группе, действовавшей на территории Польши, Литвы, Латвии, Украины и России, с целью совершения диверсионно-террористических преступлений", – сказано в заявлении прокуратуры.

Павел Т. был приговорен к пяти годам лишения свободы, Сергей Р. – к двум годам и пяти месяцам, а Владислав Ю. – к году и четырем месяцам лишения свободы.

Расследование выявило группу, члены которой предположительно устраивали поджоги в различных странах Европы, в том числе в Польше, Литве и Латвии. Собранные доказательства позволили также предъявить обвинения другим лицам, в том числе Даниилу Б., Александру Г., Александру В. и Сергею Ч.

Правоохранители доказали, что подозреваемые виновны в поджогах магазина OBI в Варшаве в апреле 2024 года, магазина IKEA в Вильнюсе и торгового центра в Варшаве на улице Марывильской, 44 в мае того же года. Группа планировала поджог магазина IKEA в Риге.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые изготавливали зажигательные устройства, которыми устраивали пожары дистанционно. Они записывали пожары на видео и отправляли заказчикам из России, а также публиковали на российских пропагандистских сайтах.

По данным прокуратуры, пожар на улице Марывильской, 44 был заказан именно спецслужбами РФ. Исполнители остаются неизвестными, но следователи указывают на координацию действий Сергея Чалого, который сейчас находится в розыске Интерпола по всей Европе.

Военную разведку РФ обвиняют и в организации поджога магазина IKEA в Вильнюсе. Но Россия отрицает.