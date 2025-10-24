У Польщі відправили за ґрати трьох українців: влаштовували пожежі в Європі на замовлення Росії

Пожежа в IKEA в Польщі (Фото: Mateusz Grochocki/East News)

У Польщі трьом українцям, яких звинувачують у причетності до серії великих пожеж у Європі, винесли вирок. Їм присудили від року до п'яти років за ґратами, передає RMF 24.

Польський суд 24 жовтня визнав Сергія Р., Павла Т. і Владислава Я. винними у скоєнні злочинів на замовлення російської розвідки у складі організованої злочинної групи. А двох із них, Сергія і Павла, також було засуджено й за те, що перешкоджали розслідуванню підпалів магазину IKEA у Вільнюсі в 2024 році.

"Усіх трьох обвинувачених визнано винними в участі (в різний час у 2023-2024 роках) в організованій групі, що діяла на території Польщі, Литви, Латвії, України та Росії, з метою вчинення диверсійно-терористичних злочинів", – сказано в заяві прокуратури.

Павла Т. було засуджено до п'яти років позбавлення волі, Сергія Р. – до двох років і п'яти місяців, а Владислава Ю. – до року і чотирьох місяців позбавлення волі.

Розслідування виявило групу, члени якої, ймовірно, влаштовували підпали в різних країнах Європи, зокрема в Польщі, Литві та Латвії. Зібрані докази дали змогу також висунути обвинувачення іншим особам, зокрема Данилу Б., Олександру Г., Олександру В. і Сергію Ч.

Правоохоронці довели, що підозрювані винні в підпалах магазину OBI у Варшаві у квітні 2024 року, магазину IKEA у Вільнюсі та торгівельного центру у Варшаві на вулиці Маривільській, 44 у травні того ж року. Група планувала підпал магазину IKEA в Ризі.

Під час розслідування було встановлено, що підозрювані виготовляли запалювальні пристрої, якими влаштовували пожежі дистанційно. Вони записували пожежі на відео та надсилали замовникам із Росії, а також публікували на російських пропагандистських сайтах.

За даними прокуратури, пожежа на вулиці Маривільській, 44 була замовлена саме спецслужбами РФ. Виконавці залишаються невідомими, але слідчі вказують на координацію дій Сергія Чалого, який зараз перебуває в розшуку Інтерполу по всій Європі.

Військову розвідку РФ звинувачують і в організації підпалу магазину IKEA у Вільнюсі. Але Росія заперечує.